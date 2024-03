Serena Rossi pubblica la raccolta “Novembre”

Serena Rossi è un’artista visiva e poetessa milanese. Con Nulla die torna nelle librerie e online con la raccolta “Novembre”

Novembre mese di morte e di attesa. Arriveranno le feste. Passerà il nuovo anno. Tutto si rinnova. Novembre come straccio per spolverare ma di camicia buona. Novembre ricordo di nonna. Serata senza luna. Novembre mese qualunque o forse no. Le parole evocano sensazioni, sono gemme che ricamano nuove storie. Così Novembre ci lascerà nel profondo un segno per le immagini vivide che l’Artista ci dona.

Serena Rossi è un’artista visiva e poetessa milanese. Con Nulla die ha pubblicato Non ci sono solo eroi (2017), Noi non siamo (2018), Disegno papaveri rossi (2020), Non serve la paura (2022). E ha curato – con Salvatore Giordano – il volume di autori vari Voci dal confinamento (2021).