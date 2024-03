Rifiuti trasformati in biogas ed energia elettrica a “Italian Green” su Rai 2

Una discarica dove i rifiuti vengono trasformati in biogas ed energia elettrica: parte da qui il viaggio di “Italian Green” oggi su Rai 2

Una discarica dove i rifiuti vengono trasformati in biogas ed energia elettrica: parte da qui il viaggio di Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli alla scoperta di un Italia “sostenibile” tra aziende, iniziative e progetti accomunati dal rispetto per l’ambiente in “Italian Green”, in onda sabato 30 marzo alle 10.05 su Rai 2.

Particolare attenzione anche all’innovazione e alle soluzioni che permettono la gestione e la trasformazione di rifiuti in nuova materia in qualsiasi stato fisico si trovino all’interno di un percorso virtuoso di economia circolare. Non manca un ulteriore viaggio lungo i cent’anni di storia di uno dei marchi automobilistici che più si sono contraddistinti per le soluzioni innovative e sostenibili

Obiettivo, inoltre, sulla produzione di energia verde attraverso l’installazione di panelli fotovoltaici e sui benefici che ne derivano attraverso un particolare caso studio di un centro commerciale.

Infine, quattro rubriche assegnate ad hoc ad ognuno dei quattro conduttori porteranno all’approfondimento di aspetti curiosi legati al mondo della chimica, dell’alimentazione, del clima e della cultura sostenibile in generale.

Non mancano i brevi intermezzi musicali a tema green, eseguiti da una band che utilizza strumenti realizzati con oggetti quotidiani di recupero.