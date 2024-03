Le sfide social dei giovanissimi a “Mi Manda RaiTre” sabato

Le ‘challenge’ dei giovanissimi a “Mi Manda RaiTre” sabato con il caso delle patatine più piccanti al mondo e un focus sugli insaccati

Da qualche tempo spopolano fra i più giovani sfide, postate sui social, in cui si mangiano cibi strani e desueti, che possono diventare pericolosi: è il caso delle patatine più piccanti al mondo, per cui l’Antitrust ha recentemente stabilito la sospensione di vendita e pubblicità.

Sabato 30 marzo alle 9 su Rai 3 “Mi Manda RaiTre” offre anche un approfondimento sugli insaccati. In Italia se ne consumano più di 16 chilogrammi pro-capite ogni anno, consumo che si intensifica in periodi come quello pasquale; si tratta di una tipologia di prodotti fra i più ritirati a causa di rischi chimici o microbiologici. Per rendere il prodotto più appetibile, gustoso e bello alla vista si arriva anche a far uso di sostanze che non sempre sono segnalate al consumatore in etichetta e che possono essere dannose per la salute, come accade per nitriti e nitrati.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Maria Caramelli, Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta; Davide Calderone, direttore Assica- Associazione industriali delle carni e dei salumi; Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare.