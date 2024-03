Gaia Tortora ospite di Lorena Bianchetti in “A Sua Immagine” su Rai 1

Gaia Tortora è ospite di “A Sua immagine” in ond aoggi su Rai 1. E “Le ragioni della speranza” in Garfagnana

Lorena Bianchetti incontra Gaia Tortora nella puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 30 marzo alle 16.00 su Rai 1. Sono passati oltre 40 anni dall’arresto di Enzo Tortora, uno dei pilastri della tv italiana. Quel giorno, il 17 giugno 1983, fu l’inizio di un incubo per il presentatore e per la sua famiglia. Quella mattina Gaia, la più piccola delle sue figlie, ha solo 14 anni.

Da quel momento in poi nulla sarà come prima: “Nello spazio di poche ore ero passata dalle bambole a Regina Coeli”. Rabbia, dolore, ma anche gioia e commozione sono i sentimenti che hanno attraversato la storia di Gaia e suo padre. Oggi Gaia Tortora è giornalista, conduttrice e da anni si batte per un giornalismo etico.

Nuovo appuntamento poi con la rubrica “Le Ragioni della speranza”: Fra Daniele Randazzo e Sara Segantin vanno alla scoperta della Garfagnana, attraversata dal fiume Serchio e racchiusa fra le Alpi Apuane e l’Appenino Tosco Emiliano; un patrimonio ambientale unico, con tanti piccoli paesi che hanno mantenuto una identità e un senso di comunità vivo. Fra Daniele commenterà il Vangelo di Pasqua raccontando una storia speciale, che ha a che fare con sogni, senso di comunità e rinascita. Arrampicato tra i monti della Garfagnana c’è Lucignana, un piccolo borgo di 180 abitanti, in cui esiste una piccolissima libreria.

È un’idea di Alba Donati, poetessa, scrittrice, consulente editoriale, che ha deciso di cambiare vita per fare qualcosa di utile per il mondo, convinta che la letteratura possa salvare vite. Sul suo cammino ha incontrato ostacoli importanti ma è riuscita a superarli e oggi dimostra che può esistere una piccola realtà, in un paese sperduto, che non pubblica bestseller ma è presidio culturale e punto di riferimento per moltissime persone in Italia e all’estero.