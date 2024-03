Andrea Lo Cicero oggi è ai fornelli di “Cook 40′” su Rai 2

Al programma “Cook40′”, in onda stamani su Rai 2, uno chef con il cronometro. A cimentarsi ai fornelli, sarà Andrea Lo Cicero

Tredicesimo appuntamento con “Cook40’”, il programma condotto da Flavio Montrucchio, dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo. A sfidare il “timer” sabato 30 marzo alle 12 su Rai 2, sarà Andrea Lo Cicero, che, oltre a essere stato un grande campione di rugby, oggi è anche un conduttore, un raffinato chef, un agricoltore che produce zafferano e che alleva asine da latte nonché un novello laureando in lettere e filosofia. Viste le tante attività di Andrea, sarà anche bravo a realizzare, in soli 40 minuti un menu davvero speciale insieme alla chef Silvana Musej?

A seguire, la famosa food blogger Stella Menna svelerà che le uova hanno una vera e propria carta d’identità e insegnerà a leggere e a interpretare il codice alfanumerico presente sul guscio. E, per finire, la dottoressa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa, spiegherà quanti pasti al giorno sia corretto fare. “Cook40’” è un cooking show, dove in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di ben 3 portate. Sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti che ha scelto di elaborare d’accordo con lo chef, che lo aiuterà come un vero e proprio tutor. Tante le novità di questa nuova edizione. Oltre a realizzare il menù, si cercherà di dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger sveleranno piccoli trucchi molto utili in cucina o quando si fa la spesa. Esperti nutrizionisti suggeriranno in maniera semplice e diretta come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola.

Confermata anche per questa stagione la presenza di Angelica Sepe, questa volta in versione “Nonna Angelica”: in giro a fare la spesa tra i banchi dei mercati cercherà i migliori prodotti al giusto costo. Sarà protagonista di simpatiche rubriche in cui racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare. “Cook40’” è un programma di cucina, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Triangle, che aiuta a realizzare un pranzo o una cena con ospiti, senza l’ansia di non essere in grado o di non avere abbastanza tempo.

“Cook40’” è il programma per chi ama la convivialità e lo stare a tavola. Il senso e la struttura del format sono riassunti nel suo titolo: “40” sono i minuti che occorrono per preparare, non un solo piatto, ma un menù composto da 3 portate. “Cook40’” mette insieme la cottura tradizionale: fornelli, piastre e forno con la cottura automatizzata dei robot da cucina. I menù proposti in ogni puntata si ispirano e prendono spunto dalla cucina tipica della tradizione italiana, da quella internazionale strizzando, talvolta, l’occhio a quella gourmet. “Cook40’” è un format tv originale che insegna a districarsi tra le materie prime, gli utensili e le attrezzature da cucina, con informazioni utili, curiose e divertenti.