Tra Roma, Milano e Napoli nella notte su Rai 3 torna “112-Le notti del Radiomobile”

Stasera in seconda serata su Rai 3 torna “112-Le notti del Radiomobile”. Tra Roma, Milano e Napoli un viaggio nelle notti metropolitane

Inizia un viaggio della Rai nelle notti metropolitane insieme alle forze dell’ordine. Da venerdì 29 marzo, alle 23.05 su Rai 3 è in onda “112 – Le notti del Radiomobile”, una docuserie esclusiva che racconta in presa diretta il lavoro del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, il reparto che, giorno e notte, presidia le strade del nostro Paese.

Claudio Camarca, autore e regista, si immerge nelle vicende quotidiane che si svolgono dietro i vetri delle gazzelle del 112, e fotografa la dimensione umana, sociale e operativa del lavoro svolto dai militari del Radiomobile. La docuserie andrà in onda per sei appuntamenti e si sposterà su tre metropoli: – Milano, Roma e Napoli.

Il programma si snoda su due punti d’osservazione: offre uno sguardo intimo sulle storie personali dei Radiomobilisti e sulle drammatiche esperienze delle vittime coinvolte. Attraverso testimonianze toccanti la serie esplora la complessità e la varietà delle situazioni affrontate quotidianamente dalle forze dell’ordine. Grazie ad accessi esclusivi all’Arma dei Carabinieri e la partecipazione dei procuratori generali Nicola Gratteri e Marcello Viola, lo spettatore viene accompagnato in una realtà ricca di sfumature, vivendo in prima persona le sfide affrontate dagli uomini e dalle donne che lavorano per garantire la sicurezza delle nostre strade. Nella prima puntata la docuserie mostra come i militari del 112 riescano ad esplorare la realtà, sia sociale che antropologica, delle città italiane. La spina dorsale dell’episodio è un intervento legato a un caso di violenza domestica di Roma, un fenomeno che è tristemente in crescita in tutto il Paese.

È in contesti come questo, in cui sono presenti soggetti vulnerabili e quasi sempre in difficoltà, che i carabinieri mostrano una profonda capacità di confronto e di empatia. Attraverso la storia di una donna e di sua figlia che con coraggio riescono a denunciare i maltrattamenti subiti, si può vedere un importante cambiamento nella natura stessa del carabiniere che, oltre al lato repressivo, deve saper gestire anche conflittualità che si sviluppano in un ambito strettamente famigliare.

Alternati al codice rosso della Capitale, nel corso della puntata si raccontano sia operazioni del Nucleo Radiomobile di Napoli, attività di controllo del territorio che portano i militari all’inseguimento di un ragazzo trovato in possesso di sostanze stupefacenti, ma soprattutto un grosso intervento a Milano, in cui i carabinieri del 112 vengono coinvolti dalla centrale operativa in un probabile furto in appartamento.

“112 – Le notti del Radiomobile”, è un’idea di Claudio Camarca, scritta con Nicola Vicinanza, prodotta da Alessandro Lostia per Indigo Stories e realizzata in collaborazione con il Comando Generale dei Carabinieri.

La regia è di Claudio Camarca, il produttore esecutivo Benedetta Baglioni, il delegato Rai Fabrizio Tosini.