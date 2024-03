Cinzia Ciarmatori pubblica “Telemedicina e nuove tecnologie in veterinaria”

È disponibile sugli store digitali “Telemedicina e nuove tecnologie in veterinaria”, il nuovo libro della dottoressa Cinzia Ciarmatori per Ebook ECM

Uscito per Ebook ECM Telemedicina e nuove tecnologie in veterinaria il nuovo libro della dottoressa Cinzia Ciarmatori. “Telemedicina e nuove tecnologie in veterinaria” nasce per offrire una visione approfondita e pratica al tempo stesso dell’uso della tecnologia, in particolare quella della comunicazione, nella medicina veterinaria contemporanea.

Rivolto ai professionisti del settore, il testo fornisce una panoramica completa delle sfide e delle opportunità offerte dalla telemedicina nella cura e gestione della salute animale.

“Sono molto felice per l’uscita di questo libro. Le nuove tecnologie, in particolare quelle della comunicazione, stanno avendo un ruolo sempre più pervasivo anche in medicina veterinaria, nella relazione con i familiari dei pazienti – dichiara Ciarmatori – Credo sia molto importante capire quali potenzialità offrono la Telemedicina e le nuove tecnologie, ma anche a quali rischi e pericoli espongono”.

Il libro inizia con un’esplorazione del contesto in evoluzione della medicina veterinaria e del ruolo cruciale che la telemedicina gioca nel soddisfare le esigenze di una clientela sempre più connessa.

Vengono esaminati la storia e i fondamenti della telemedicina, compresi gli strumenti tecnologici, i protocolli di comunicazione e le questioni etiche associate.

I lettori acquisiranno competenze chiave nella conduzione di consulenze virtuali, monitoraggio a distanza e gestione dei dati digitali. Il libro affronta inoltre le sfide legali e normative legate alla telemedicina veterinaria, fornendo linee guida chiare per garantire la conformità e la qualità del servizio alla luce di quanto disposto anche dal codice deontologico.

Il testo si conclude con una prospettiva sul futuro della medicina veterinaria, esplorando le potenzialità dell’intelligenza artificiale, dei dispositivi indossabili e delle tecnologie emergenti. Telemedicina e nuove tecnologie in veterinaria è una risorsa indispensabile per i medici veterinari che cercano di abbracciare l’innovazione e migliorare la qualità della cura offerta.

Un volume dal taglio pratico a cui accedere da ogni dispositivo, dal PC allo Smartphone, per approfondire un argomento di grande attualità e acquisire tutte le informazioni e gli strumenti necessari ad integrarlo fin da subito nella propria pratica quotidiana.

Cinzia Ciarmatori Medico Veterinario esperto in Omeopatia e in Nutrizione, Alimentazione e Dietologia Clinica degli Animali da Compagnia, da oltre venti anni si occupa di cura degli animali non umani in modi e ambiti diversi: dalla clinica alla divulgazione scientifica, dalla medicina integrata alla nutrizione, dalla scrittura all’insegnamento.

Ha conseguito tra gli altri un Master di II Livello in Teledidattica applicata alle Scienze della Salute

e ICT in Medicina per il Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pisa.