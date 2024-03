Heva nelle radio e in digitale con “Piranha”

Heva, la nuova voce del rap femminile, racconta una relazione arrivata al capolinea tra old school e influenze Smooth americane

PIRANHA è il nuovo singolo di HEVA che anticipa il mix tape di freestyle in uscita in primavera. Il brano nasce come una descrizione delle sensazioni ed emozioni che si provano quando una relazione è arrivata al capolinea e racconta di come si possa rimanere arpionati, anche dopo tempo, ad un ricordo andato. Il sound mescola il rap old school alle influenze Smooth americane.

Il brano comunica un’incapacità di legarsi o rapportarsi a persone nuove e sottolinea tratti di un carattere selettivo. Racconta di come si possa rimanere arpionati, anche dopo tempo, ad un ricordo andato, mettendo in luce in maniera molto diretta sia aspetti negativi che positivi di un rapporto puro che però ha vissuto nei forse, nella confusione e nell’incertezza.