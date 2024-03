Fuori in digitale “Sound of life – il rumore della vita” di Dasp

Disponibile in digitale “Sound of life – il rumore della vita”, l’istallazione audiovisiva del cantautore e sound designer Dasp

Fuori in digitale “Sound of life – il rumore della vita”, l’istallazione audiovisiva del cantautore e sound designer Dasp. Si tratta di un mix di musica contemporanea, ambient ed elettronica che, contaminata da suoni e immagini video dell’alveare, accompagna il visitatore nel complesso mondo delle api. Online anche il videoclip.

ASCOLTA BRANO – GUARDA VIDEO

La mission è quella di dare voce ai rumori dell’alveare e alle api, sensibilizzando l’opinione pubblica alla protezione di questo animale fondamentale per l’ecosistema e per la vita sul pianeta: “L’idea nasce grazie al mio lavoro come apicoltore – dice l’artista – in concomitanza con il mio percorso di studi in sound design e alla mia professione di musicista e compositore che mi accompagna da una vita. Ho trascorso molto tempo a ricercare i suoni giusti e a registrare negli alveari i rumori ideali da inserire nel mix di questa traccia che accompagna le immagini. In alcune fasi si ha la sensazione che sono le api stesse a orchestrare e a tenere il tempo musicale della traccia”.

Il progetto “Sound of life – il rumore della vita” è suddiviso in quattro fasi: una prima che consiste nella presentazione e nell’introduzione dell’animale che coincide con l’inizio della traccia, per poi evidenziare l’importanza delle api per l’ecosistema e per la nostra vita. Dopodiché si passa alla denuncia delle problematiche ambientali che minacciano le api fino alla conclusione che lancia un messaggio di speranza con metodi innovativi adottati e che possono essere usati per tutelare questo essere fondamentale. L’obiettivo è quello di realizzare questa installazione in luoghi pubblici come musei, gallerie d’arte e aeroporti.

Il progetto DASP racchiude al suo interno un Cantautore e Sound Designer di influenza rock alternativo/indie – ElettroPop – Psychedelic Rock. Il nome del progetto si riferisce alle iniziali dei suoi quattro nomi e alle iniziali di alcuni artisti celebri che hanno influenzato il suo sound.

Nel 2006 fonda insieme ad alcuni amici di vecchia data i Bangie’s Bob con la quale pubblica un Ep “Gli occhi persi nel blu” e un singolo “Coco tu e Chanel”. Nel 2016 parallelamente ai progetti dei Bangie’s Bob decide di dedicarsi alla composizione di colonne sonore partecipando anche ad un laboratorio “Musica per Immagini e Immagini per la Musica di Paolo Vivaldi”.

Nell’estate 2017 pubblica l’Ep “In my mind” composto da due brani strumentali, tra cui una “Intro” utilizzata in una puntata di Nemo su Rai 2 e due singoli “Dancefloor” e “Moon”.

Nella primavera del 2018 DASP è arrivato alle finali regionali dell’Arezzo Wave e nell’estate dello stesso anno ha partecipato a una raccolta crowdfunding su Musicraiser raggiungendo l’obiettivo prestabilito. Dopo varie esperienze musicali ha lavorato alla realizzazione del primo album “L’indipendente Italiano” (ascolta disco) con lo scopo di portare alla luce i propri inediti (tutti in lingua italiana). A febbraio 2019 è uscito il singolo “L’indipendente Italiano” (brano che porta il nome dell’album) e nell’ aprile 2020 in anteprima su Rockon è uscito il secondo singolo “Vortice” (ascolta singolo) brano che ha anticipato l’intero progetto.

L’8 maggio 2020 nonostante l’emergenza Covid, l’album è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Attualmente, dopo essersi specializzato in Sound Design presso la Numen di Milano ed aver realizzato tracce per installazioni sonore sta lavorando alla realizzazione di un nuovo Ep pubblicando il 9 gennaio 2023 è il singolo “Respawn” (ascolta qui).

Il sound del nuovo singolo è un mix di musica Punk, Elettronica e indie rock inciso su una loop station di 5 tracce che lo accompagna anche nei suoi live. Tra maggio e ottobre 2023 il cantautore ha realizzato un tour di 18 date nella regione di origine promuovendo e anticipando i suoi nuovi progetti. Parallelamente al progetto del suo nuovo Ep, Dasp ha anche una grande passione per l’apicoltura che lo ha portato dopo 2 anni di registrazioni e studi presso gli alveari della sua piccola azienda a comporre brani sperimentali, la prima traccia in uscita a gennaio 2024 si chiamerà “Sound Of Life – Il rumore della vita”.