Nulla da dichiarare: fuori il nuovo singolo “La mia droga”

In radio e nei digital store “La mia droga”, il nuovo singolo dei Nulla da dichiarare, scritto da Leonardo Gallo, Valeria Scascitelli con la produzione di Edoardo Tuccio per la label RoughMachine, edito Maqueta Records e distribuito Artist First.

“Hai presente quando tieni a qualcuno così tanto da non riuscire a farne a meno, nonostante quel qualcuno ti sfrutti solo per ragioni personali? Da qui la metafora che dà il titolo alla canzone. È quella sensazione di euforia e dipendenza che, a lungo andare, ti logora dentro e non è facile starne senza, anche consapevoli degli effetti e dei danni che comporta. “La mia droga” è la fotografia di tante relazioni in cui non ci sono degli equilibri sani. L’obiettivo del brano è quello di far riflettere e, se possibile, di aiutare le persone che si ritrovano nella medesima situazione”, dichiara la stessa artista.

Nulla Da Dichiarare è una band nata nel 2020 e composta da Leonardo, Valeria, Alessandro, Emanuele e Andrea. Il gruppo con il sound pop-rock con influenze funk vuole coinvolgere le persone a far sentire la propria voce, urlare il proprio essere riuscendo a sfondare la grandissima barriera generazionale che sfortunatamente dilaga nel nostro millennio, così da non dover più dire: “non ho nulla da dichiarare“.