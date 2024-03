“Zarathustra – Der große Mittag” è il nuovo album di Mirco Magnani con i featuring di Steven Brown, Sainkho Namtchylak, Nikolas Klau e Paganland

E’ uscito “Zarathustra – Der Gro​ß​e Mittag”, il nuovo album dell’artista italiano di casa a Berlino Mirco Magnani, che mette in musica i testi di Friedrich Nietzsche con i featuring di Steven Brown, Sainkho Namtchylak, Nikolas Klau e Paganland.

Questo progetto è iniziato quattro anni fa con l’intento di riscoprire i messaggi dietro un libro che sembra non essere mai stato veramente compreso ma che in qualche modo appare come una fonte di purezza sempreverde, un messaggio di speranza per un’umanità che sembra aver dimenticato le sue vere motivazioni.

Anche durante la sua vita lo stesso Zarathustra, come scritto nell’Avesta, si oppose sempre alla mediocrità del pensiero comune dei suoi contemporanei, lottando contro il ritualismo, rispettando la vita animale e la natura soprattutto in un periodo in cui la nonviolenza non era forse nemmeno idealizzata.

Quattro lingue diverse ad interpretare questo testo, per dare una visione multiculturale a questo libro di Nietzsche, quattro importanti culture antiche e nuove, in qualche modo collegate a quel libro: quella tedesca, quella inglese, quella iraniana e quella russa.

Per Nietzsche “Der Große Mittag” era una scelta secondaria per il titolo “Also sprach Zarathustra” come raggiungimento della consapevolezza dell’inesistenza di qualsiasi forma di dualismo della realtà.

Mirco Magnani è un compositore e produttore, membro cofondatore delle band Minox, Technophonic Chamber Orchestra e 4DKiller. Dal 1984 ha prodotto eventi musicali e multimediali con la band Minox. Nel 1996 ha co-fondato l’etichetta discografica indipendente Suite inc. dirigendola fino al 2006. Mirco ha lavorato per le uscite della sua etichetta e dal vivo con vari artisti: Steven Brown (produttore di Minox “Lazare” 1986), Blaine L. Reininger e Luc Van Lieshout dei Tuxedomoon, Lydia Lunch, Krisma, Mad Professor, etc., è stato remixato da Murcof, Nobukazu Takemura, The Gentle People, Daedelus. Ha prodotto un paio di album per la sua etichetta: MissQLee che ospitava anche il fotografo Jacopo Benassi e Enfantronique che a loro volta avevano ospitato i Krisma.

Nel 2009 si trasferisce a Berlino e dal 2010 Mirco ha allargato i suoi orizzonti anche all’organizzazione di eventi, suonando live ma anche come dj in numerose feste e festival berlinesi; una nuova collaborazione chiamata Undogmatisch è stata avviata nel 2012 con la pittrice e compagna Valentina Bardazzi.