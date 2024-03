Su Rai 1 a “È Sempre Mezzogiorno!” giochi e cucina con Antonella Clerici

Al via oggi una nuova settimana in compagnia di “È Sempre Mezzogiorno!”. Su Rai 1 si cucina e si gioca con Antonella Clerici

Tradizione e gusto, con un occhio alla salute, sono i piatti suggeriti su Rai 1 a “È sempre mezzogiorno!” da Antonella Clerici e dalla sua allegra brigata di chef, con il giusto mix per il buonumore e per il vivere sano. La cucina nel bosco di Rai 1 riapre anche questa settimana, da lunedì 25 marzo a venerdì 29, alle 11.55, per tenere compagnia agli italiani e per svelare i segreti della cucina mediterranea e non solo. Ospite del programma, lunedì 25 marzo, sarà l’attrice e comica Lucia Ocone.

Ogni giorno sono almeno cinque i piatti originali spiegati, ingrediente per ingrediente, dai tanti cuochi che provengono da ogni parte d’Italia e che si avvicendano in studio. Tanti i volti femminili della trasmissione, al fianco della conduttrice: oltre alle tante chef che si alternano ai fornelli e provengono da tutta Italia, nel cast fisso del programma ci sono Giovanna Civitillo – che ogni settimana propone eventi e sagre lungo la Penisola per una gita fuori porta nella bella stagione – ed Evelina Flachi, nutrizionista e curatrice del benessere.

Torna la rubrica del “pane quotidiano” di Fulvio Marino, maestro panificatore, e torna anche Daniele Persegani, professore ai fornelli. Simpatiche le incursioni del factotum di studio Alfio Bottaro, che spesso sfoggia improbabili travestimenti. Antonella Clerici mantiene come sempre un suo filo diretto con gli spettatori che si possono prenotare ogni giorno per concorrere ai giochi telefonici. Per partecipare all’estrazione quotidiana, occorre chiamare nel corso della diretta il numero 06/45789090, oppure compilare una scheda online sul sito www.giocherai.it. In palio per i tanti quiz proposti, ci sono un divano nuovo, tanti buoni spesa e set di pentole.