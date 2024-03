Online “Save me”, la nuova canzone di Iceteddy

Il brano di IceTeddy, nome d’arte di Salvatore Grande, ha ricevuto una sempre maggiore attenzione su Tik Tok, collezionando più di 300.000 visualizzazioni

Dopo due anni dalla prima anticipazione esce finalmente “Save me”. Il brano di IceTeddy, nome d’arte di Salvatore Grande, ha ricevuto una sempre maggiore attenzione su Tik Tok, collezionando più di 300.000 visualizzazioni. Prodotto con maestria da Mario Nasti, la canzone è divenuta in poco tempo una sorta di inno per coloro che come Salvatore abitano nella periferia di Napoli, ma non solo.

Questa ballata, al tempo stesso cruda e intima, nasce come sfogo in un momento di forte difficoltà emotivo. E proprio mentre Salvatore vedeva attorno a lui solo oscurità ha trovato le parole giuste per descrivere le difficoltà di una generazione intera. Un brano in cui ognuno si può rivedere, con sonorità pop-rap, un testo intimo e un successo già accertato.