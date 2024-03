Online “Granelli”, la nuova canzone di Godot

Su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music) il nuovo singolo di GODOT. dal titolo “Granelli”, un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici in ascolto

Fuori su tutte le piattaforme digitali (in distribuzione Believe Music) il nuovo singolo di GODOT. dal titolo “Granelli“, un nuovo brano dedicato agli ultimi romantici in ascolto, che ci pone in attesa di un nuovo disco del cantautore di Milano classe 1993, dopo un periodo di assenza.

Con il cuore in fermento e le orecchie sempre colme di suoni e parole, oggi GODOT. è pronto ad immergersi in un nuovo capitolo della sua vita, desideroso di raccontare e raccontarsi. Per chi vorrà ascoltare, per chi vorrà cercarsi e riconoscersi. Perché in fondo, siamo tutti e tutte anime in cerca di complici.

Granelli è una canzone che parla di me e tutte le persone che nella vita tengono duro perché ci credono davvero. È una canzone che canta di persone idealiste, sognatrici. Quelle persone che per inseguire un desiderio mettono tutto in secondo piano. A volte anche loro stesse. E ci provano e ci riprovano, soffrendo e gioendo in un moto perpetuo di emozioni.

E poi la sera, quando tornano a casa, si sentono piccolissime perché pensano di non essere arrivate da nessuna parte. Piccoli granelli di polvere visibili solo in controluce. Sospesi e muti. Eppure, se li si guardasse bene, anzi se ci guardassero bene, ci si renderebbe conto che saremo anche granelli, sì, ma insieme siamo una danza che vibra, siamo un vulcano che esplode, siamo un silenzio che è un urlo fortissimo. Navighiamo a vista in questa vita, certi che prima o poi ce la faremo. E se anche così non fosse, ci abbiamo messo tutto il cuore.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/granelli