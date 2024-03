Gli Emotional Ketchup Burst online con “Non Cielo Dicono”

Gli Emotional Ketchup Burst in radio e in digitale con “Non Cielo Dicono”: come la digitalizzazione estrema distorce la realtà

“Non Cielo Dicono” è il secondo singolo della band toscana con Sorry Mom!. Il brano, con il suo gioco di parole, vuole ironizzare e far riflettere sulle distorsioni della digitalizzazione estrema in cui la società moderna è arrivata, che fa mettere addirittura in dubbio la realtà (la terra è piatta? Paghiamo per far arrivare i migranti?) e in cui viene meno il concetto di verità.

È sempre più facile perdersi nel mare del web dietro una serie di menzogne che confondono e convincono, e che ha scatenato il bisogno di lanciare un allarme in musica.

Scelta naturale è quindi stata quella di rappresentare questa distorsione anche nel videoclip ufficiale che accompagna la traccia, in cui non a caso viene sagacemente utilizzata l’intelligenza artificiale, probabile prossimo tema al centro dei complotti, insieme a invasioni aliene e negazionismo climatico.



Gli EKB – Emotional Ketchup Burst, un trio toscano di musica indie / alternativa italiana.

Il progetto nasce a Piombino a inizio 2017 come band esclusivamente strumentale per poi successivamente svilupparsi proponendo brani originali in lingua inglese.

Durante il primo lockdown rilasciano il primo EP strumentale elettronico “Hyperuranion” con richiami alle produzioni di Brian Eno. Questo permette loro di essere notati anche oltreoceano e di collaborare con una band di San Diego, grazie alla quale hanno la possibilità di trasmettere i loro brani sulla radio 91x di San Diego.

Successivamente, sotto la guida e la produzione di Emiliano Pasquinucci, il gruppo decide di lasciare le liriche in Inglese e di abbracciare l’Italiano, mettendosi subito a lavoro per proporre nuovi brani e sonorità.

Le maggiori ispirazioni sono l’indie e l’alternativa italiana (Verdena, Ministri, Giorgio Canali, Afterhours, Gazebo Penguins), senza però scordarsi le atmosfere che hanno segnato le prime fasi della band come la psichedelica, lo stoner rock ed il post-rock (Queens of the Stone Age, Tool, Pink Floyd, God is An Astronaut).