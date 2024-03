“Cosa non va in me” è la nuova canzone di Francis Blvck

In rotazione radiofonica e online sulle piattaforme digitali il secondo singolo con Sorry Mom! di Francis Blvck “Cosa non va in me”

Fuori il secondo singolo con Sorry Mom! di Francis Blvck “Cosa non va in me”.

Dopo la pubblicazione della traccia d’esordio “Non ci sei più”, Francis Blvck affronta nuovamente il dramma interiore della depressione e lo fa con un brano arrabbiato ma razionale.

“Cosa non va in me” racconta infatti il danno psicologico che crea il crescere con la costante idea di essere “sbagliati”. Sbagliati perché non ci si vuole omologare agli altri avendo sogni diversi da quelli dettati dalla società e crescendo così con la disapprovazione dei famigliari e amici. Questo costante sentimento negativo non può che calcificare l’idea di avere veramente qualcosa di sbagliato, con conseguenze anche gravi ma naturali, come un costante senso di rabbia e depressione, fino all’ abuso di alcol e droghe per placare questo odio verso sé stessi.

Il messaggio del brano è quindi chiaro: essere chi si vuole essere e investire su sé stessi è la sola cosa che a lungo andare paga, vivere a pieno la propria vita e non cercare l’approvazione degli altri, solo così l’odio andrà via.

“Non c’è niente che non va in me“

A rafforzare il testo, il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale che porta la firma di Luca Piludu in cui è lampante il riferimento al film “Trainspotting” proprio per la sensazione di malessere e la facilità a farsi trascinare nell’oblio nei momenti di debolezza.

Francis Blvck, all’anagrafe Francesco Crescioli è un artista originario di Bassano Del Grappa.

A 12 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni con la chitarra, passando da essere il frontman di una band rock, un duo elettronico, fino al 2023 in cui sceglie di intraprendere la carriera da solista, per la prima volta in italiano.

Francis è un artista a 360 gradi, appassionato di vari generi tra cui punk, pop, metal e house in cui ama spaziare, riesce a distinguersi per il suo modo unico di cantare e raccontare il suo dolore derivante da un lungo periodo di depressione, ora sta meglio e vi porterà in un roller coaster di emozioni.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con cui escono i singoli “Non ci sei più” e “Cosa non va in me”.