“Corri” dei Deschema è su tutti i digital store

Dall’ansia e dalla paura di non avere mai abbastanza tempo nasce “Corri”, il nuovo brano dei Deschema disponibile online

“Corri” è un’esplosione di energia pura, cha cattura la frenesia della vita quotidiana, specialmente in una città sempre in movimento come Milano. La canzone affronta il tema della società moderna, dove la pausa equivale a una sconfitta.

La traccia trasmette un senso di urgenza, spingendo l’ascoltatore a correre senza sosta, sfuggendo alle paure e all’ansia. Le chitarre taglienti e il ritmo incalzante incarnano la corsa forsennata, mentre il testo riflette sulla necessità di tenere il passo con la vita.

La canzone esprime un senso di impotenza di fronte ad una città e ad una società in cui il singolo non ha nè tempo nè spazio per esprimersi nella sua unicità. Al contrario oguno rischia ogni giorno di essere travolto dal flusso di corpi, voci, luoghi e attività che non accenna nemmeno per un secondo ad assessarsi.

In conclusione il singolo che non si arrende a questa marasma che lo sconvolge ha un’unica possibilità di rivalsa: respirare. E in questa breve immagine i Deschema ci lasciano, con meno ansie nella testa e bella musica nelle orecchie.