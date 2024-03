Francesco Gabbani e Paolo Fox a “Da noi… a Ruota Libera” su Rai 1

Nel pomeriggio su Rai 1 torna “Da noi… a Ruota Libera”. Tra gli ospiti di Francesca Fialdini Francesco Gabbani, Paolo Fox, Enzo Decaro

Francesca Fialdini torna domenica 24 marzo alle 17.20 su Rai 1 con una nuova puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, in cui le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica si intrecciano con quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

Gli ospiti in studio saranno: Francesco Gabbani, cantautore e polistrumentista, autore di successi come “Occidenatali’s Karma”, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017, e “Viceversa”, presto protagonista di un tour nelle isole italiane e prossimamente in concerto al Forum di Milano; l’astrologo Paolo Fox che svelerà l’oroscopo di primavera, raccontando cosa le stelle riservano ai vari segni zodiacali per la nuova stagione; Enzo Decaro, il popolare attore e sceneggiatore, volto di tantissime fiction, tornato a teatro con lo spettacolo “Non è vero ma ci credo”.

E poi la storia di Jacopo Amberti undicenne che, a soli 8 anni, ha dato vita ad un’iniziativa attraverso cui donare i suoi giocattoli ai bambini meno fortunati, da cui oggi è nata l’associazione “La finestra di Jacopo”, che coinvolge persone in tutta Italia.