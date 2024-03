Traffico illegale di cuccioli e taxi al centro di “Mi Manda RaiTre”

Il traffico illegale di cuccioli e il nodo delle licenze di taxi al centro della puntata di oggi del programma “Mi manda RaiTre”

Il traffico illegale di cuccioli non ha sosta: basti pensare che fra il 2010 e il 2022 sono stati sequestrati 7230 cani, per un giro di affari di circa sei milioni di euro. I trafficanti si adeguano alle richieste del mercato, trasportando – spesso dall’estero e privi di documenti – soprattutto carlini, bulldog inglesi e francesi, oppure cuccioli simili che vengono spacciati per cani di razza e pagati anche migliaia di euro da chi decide di prendere con sé un animale.

Ne parlerà Mi Manda RaiTre, in onda il 23 marzo alle 9.00 su Rai 3, per poi tornare ad occuparsi di taxi: a Milano si contano circa 600mila chiamate inevase, più di un milione a Roma. Il nodo rimane quello delle licenze, a Roma e Milano bloccate da vent’anni; i taxi non sono sufficienti e i clienti costretti ad un servizio spesso poco efficiente e a lunghe attese in aeroporti e stazioni.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo: Claudio Giudici, presidente nazionale URITAXI; Andrea Giuricin, economista dei trasporti – UNIMIB; Massimo Perla, addestratore cinofilo.