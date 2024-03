MarVa duetta con Dinosauro nel brano “Pezzi”

“Pezzi” è il nuovo singolo di MarVa feat. Dinosauro, una canzone urban in movimento, che sa di fuga e sa di casa

L’asfalto, i sogni nelle case degli altri, sentimenti che accecano come bagliori. In “Pezzi” si sente tutta l’intensità delle notti romane: quelle che ti prendono a schiaffi e fanno riaffiorare centinaia di pensieri di una chiarezza inaudita. Quelle in cui le parole sgorgano copiose e taglienti. E se sei in macchina, vorresti solo non fermarti mai.

Pezzi racconta il preciso stare al mondo in un istante definito, i pensieri che si accavallano e che sgomitano tra loro per prevalere sugli altri. Parla di fughe che hanno il sapore di casa e di cose comuni che ancora ci sorprendono.

Una canzone urban in movimento, onesta, che asseconda l’andamento del cuore quanto i battiti del pensiero. Il testo di Valerio Martellotta e Francesco Gambini mette insieme i pezzi di una vita condivisa a distanza, nello spazio e nel tempo: moti che collidono, esistenze che si incastrano. Paure collettive e verità relative. Ma non siamo forse tutto il contrario di tutto?

Link: https://spoti.fi/3GeISBi

Ci sono incontri capaci di saldare mondi diversi, capaci di catalizzare attenzioni e racchiuderli in cornici poco definite. Ci sono sensazioni che, per il solo fatto di averle attraversate, diventano il simbolo di un’era. Ci sono momenti, insomma, che conservano una potenza evocativa che per fermarla è necessario scriverla col sangue.

I Kite Fields (Gennaro Bortone e Giovanni Mario Bortone) e Jacopo Castagna hanno curato la produzione, facendosi loro stessi esperimento.

La copertina è stata elaborata con l’intelligenza artificiale per dar forma alle fantasie che la mente umana vuole costantemente scacciare.