Sleap-e torna con la canzone “Leave My Bum Alone”

“Leave my bum alone” è il nuovo singolo di Sleap-e, nome d’arte di Asia Martina Morabito, musicista bolognese classe 2000, giovanissimo e prezioso talento in procinto di pubblicare il suo nuovo album registrato al Bronson Club di Ravenna.

Una voce tra bedroom pop e indie rock che arriva da Bologna ma sembra aliena, un esordio sulla lunga distanza che ha già il sapore di una piccola rivelazione.

Il brano è una preghiera ironica, un inside joke, un’ode al divertissement. È una gara tra frustrazione e speranza, un piccolo blues velocizzato in risposta all’auto-sabotaggio.

“Leave My Bum Alone” cattura la frivolezza di Sleap-e come un fulmine in una bottiglia. Con le sue chitarre sfrenate e la voce che sale e scende come sulle montagne russe, arriva come un’esplosione.

Parlando del titolo, Sleap-e spiega: «Significa ‘Per favore, Dio, lasciami essere felice’. È una preghiera a me stessa per andare avanti, continuare ad essere felice e divertirmi».

Il nuovo album, dal titolo 8106, in uscita a marzo, è un mosaico del mondo di Asia Martina Morabito: i dolori della crescita dei primi vent’anni, la fedeltà ai propri sogni nonostante l’ostilità dell’età adulta, i luoghi di fuga sia reali che immaginari – e il pulsare di Bologna, sua casa e stella polare. La proposta più rauca, grezza e giocosa di Sleap-e, intrisa dell’influenza dell‘egg-punk, un genere nato su Internet che cerca di satireggiare i tropi del punk con la sua irriverenza ballabile. Asia ritiene che il rifiuto di conformarsi sia fonte di gioia e che l’abbia avvicinata a se stessa come mai prima d’ora.

Studiosa di iconoclasti della vecchia scuola come i Fall e ispirata dalla vena outsider di Jimmy Whispers e Daniel Johnston, Asia non ha voluto incanalare in Sleap-e una loro particolare qualità musicale, ma la voglia e la sicurezza di «esplodere in modo crudo, libero e autentico».