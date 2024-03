“Plexiglass” è la nuova canzone di Noyse

Noyse torna con un singolo energico, di denuncia, in pieno stile punk rock: “Plexiglass” è in radio e sulle piattaforme digitali

È PLEXIGLASS il regalo che N*O*Y*S*E, musicista, cantautore e storico chitarrista dei Punkreas, ha deciso di fare ai suoi fan per l’inizio del 2024: un singolo energico, di denuncia, in pieno stile punk rock. N*O*Y*S*E parla della bulimia consumistica che ci sta logorando dall’interno, per rimettere al centro la natura e la società. E se fingendo di essere Dio dimentichiamo di coltivare le emozioni che ci rendono umani, possiamo solo aprire gli occhi, prendere le nostre responsabilità e fare un passo indietro, da tutto e da tutti.

“Tutti colpevoli e giudici, siamo le vittime e i carnefici

se solo l’estinzione mi potrà salvare

come un dinosauro in cerca di una mutazione

un salto della specie che nessuno può evitare

datemi le ali ho bisogno di volare”

Link al brano: https://spoti.fi/3TD5hA9

PLEXIGLASS è il secondo singolo estratto dai INUTILE (Rivertale Productions), il disco d’esordio di N*O*Y*S*E.

“Con INUTILE ho deciso di tornare a fare musica solo per il gusto di farlo, senza pretendere nulla se non la soddisfazione di dar voce a un mio desiderio, a una mia esigenza e urgenza creativa. Un album sull’inutilità, in senso stretto e in senso lato. Come in Plexiglass, dove sembra inutile cercare di contrastare la stupida tendenza autodistruttiva di uomini che, inseguendo il mito dell’eterna crescita di ricchezza e potere, giocano a fare Dio, decidendo della vita e della morte di milioni di persone fino a distruggere l’habitat in cui essi stessi vivono, condannandosi all’estinzione.”

Link al lyric videorealizzato da Mirko Belotti: https://youtu.be/_RllIh0swDw