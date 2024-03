Massimiliano Capella in libreria con “Barbie. The Icon Celebration”

In occasione del 65° anniversario di Barbie™, dal 22 marzo è in libreria “Barbie. The Icon Celebration” di Massimiliano Capella edito da 24 ORE Cultura

Barbara Millicent Roberts per tutti semplicemente Barbie, la bambola più famosa del mondo, festeggia 65 anni di empowerment. Per celebrare questo importante anniversario, dal 22 marzo è in libreria la nuova edizione aggiornata di Barbie. The Icon Celebration, di Massimiliano Capella, edita da 24 ORE Cultura, opera completa che ne ripercorre la storia attraverso una timeline dettagliata dalle origini del brand nel 1959 a oggi, seguendo l’evoluzione di un’icona che ha saputo accogliere e interpretare le novità e i cambiamenti della società contemporanea.

Realizzata in collaborazione con Mattel, azienda leader a livello mondiale nel settore dei giocattoli, la nuova edizione di Barbie. The Icon Celebration, aggiornata al 2024 e arricchita in ogni sua parte di nuove immagini, rende omaggio alla bambola più conosciuta al mondo, tracciandone l’evoluzione dal lancio nel 1959 fino alle ultimissime novità, attraverso cinque sezioni e focus tematici che approfondiscono il legame – strettissimo – con il mondo della moda, il rapporto con le celebrities, le molte carriere intraprese da Barbie, oltre che il dialogo con il mondo dell’arte, senza tralasciare le curiosità, i numeri e gli aspetti più tecnici del making of. Barbie fin dalla sua creazione è stata una fonte di ispirazione, sollecitando nei più piccoli la creatività e l’espressione del proprio talento. L’edizione aggiornata comprende una nuova sezione dedicata alle Barbie Role Models e Inspiring Women, le più recenti linee pensate per scoprire figure del mondo contemporaneo e del passato che hanno saputo distinguersi nel loro campo, superando i limiti e gli schemi imposti dalla società. Modelli femminili capaci di ispirare bambine e bambini, dimostrando che anche loro – proprio come Barbie – possono essere tutto ciò che desiderano.

Nel libro, di grande formato e ampiamente illustrato, Barbie diventa un affascinante strumento attraverso il quale rileggere molti dei fenomeni sociali ed estetici che si sono succeduti nella seconda metà del XX secolo e nel XXI secolo, tra storia, moda, società, arte, lifestyle. La storia di Barbie, ricostruita in ogni dettaglio grazie a una selezione accurata di immagini e ad approfondimenti mirati, svela un percorso evolutivo che rispecchia le trasformazioni vissute nel corso degli ultimi sessantacinque anni dal mondo femminile e non solo.

Presentata in occasione della Toy Fair di New York il 9 marzo 1959, la bambola dalle linee e dal volto ispirati all’estetica sofisticata delle star degli anni Cinquanta, come Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor e Sandra Dee, ha saputo nel tempo rinnovarsi, rimanendo interprete del gusto e dello stile di ogni periodo storico. Nel suo essere sempre al passo con le trasformazioni estetiche e culturali che hanno contraddistinto oltre mezzo secolo di storia, Barbie ha attraversato epoche e paesi diversi riuscendo, nella sua qualità di bambola, a rimanere “fuori dal tempo” e a rafforzare così il suo status di leggenda.

Dalla sua creazione Barbie continua a essere una trend setter e una musa ispiratrice per grandi e piccini, una creatura fedele alla sua natura di fashion icon ma oggi sempre più attenta a temi sociali e globali, coerente al suo storico motto: “You can be anything”.

Autore

Massimiliano Capella – storico dell’arte e della moda, autore, curatore e direttore museale, approfondisce in modo particolare le relazioni tra arti visive e moda, creando eventi inediti che accostano abiti e costumi a opere d’arte. Per 24 ORE Cultura ha curato il volume Barbie. The Icon, pubblicato in occasione della mostra dedicata alla celebre bambola (2015, MUDEC, Milano) e, nel 2023, Raffaella Carrà. Tra moda e mito, con la direzione artistica di Sergio Iapino.