Fuori “Raffreddore”, il nuovo singolo di Taistoi

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica per Panico Dischi “Raffreddore”, la nuova canone di Taistoi

RAFFREDDORE è il nuovo singolo di Taistoi, artista vincitore di Music Is The Best 2023, la piattaforma di scouting per nuovi talenti di Panico Concerti, già autore dell’EP “Portamento” (2022).

“Raffreddore” è una filastrocca magica e dispettosa.

«L’amore è un riflesso involontario, come uno starnuto, e ti si appiccica dentro come catarro. L’atto di tirare su anche quando si ha il naso consumato dai fazzoletti è un gesto a cui inevitabilmente ci si affeziona e risulta automatico anche quando è inutile» (Taistoi)

L’innamoramento è vissuto come un morbo da debellare, ma allo stesso tempo svolge un’azione balsamica sullo spirito. Il tutto crea un’atmosfera giocosa che trasporta l’ascoltatore in un mondo sognante in cui lo starnuto può diventare un ritornello impossibile da dimenticare.

Quello di Andrea Esposito in arte Taistoi è un mondo musicale eclettico e sfaccettato, un progetto fatto di sonorità multiformi e di sperimentazione, di contaminazioni che vanno dal jazz all’alternative, dall’elettronica all’r&b e allo psych pop.