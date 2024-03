A “Elisir” oggi su Rai 3 si parla delle cicatrici

Nella puntata di oggi del programma “Elisir” in onda su Rai 3 le cicatrici e il cyberbullismo. Si parlerà anche dello stile di vita salutare per invecchiare bene

I diversi tipi di cicatrici e i possibili trattamenti per renderle meno evidenti. È il tema trattato da Pietro Gentile, professore associato in Chirurgia plastica presso l’Università degli studi di Tor Vergata di Roma, in apertura di “Elisir” , il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda venerdì 22 marzo alle 10.40 su Rai 3. A seguire Nicola Ferrara, professore di Geriatria all’Università Federico II di Napoli, spiegherà come invecchiare bene seguendo uno stile di vita salutare.

Lo spazio “Mi dica dottore” si occuperà, invece, di cyberbullismo, una variante sempre più diffusa e allarmante di bullismo che si serve della rete, del cellulare e di altri mezzi elettronici per entrare nelle case delle vittime. Ne parlerò in studio, il professor Matteo Lancini, psicoterapeuta e professore presso l’Università Milano-Bicocca. In conclusione, obiettivo sui carciofi. La professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana all’Università del Molise, illustrerà le proprietà salutari e i valori nutrizionali di un alimento dai mille usi in cucina.