Francis Blvck nelle radio e in digitale con “Demoni”

Francis Blvck torna con un nuovo brano potente in collaborazione con Sorry Mom!, intitolato ‘Demoni’ e disponibile in radio e online

“Dopo il successo del suo precedente singolo, ‘Cosa non va in me’, Francis Blvck torna con un nuovo brano potente in collaborazione con Sorry Mom!, intitolato ‘Demoni’.

La canzone affonda le radici in una profonda riflessione sulla follia, esplorando la sensazione di fuoco che ci avvolge quando l’ansia ci divora e la fiducia nelle persone sparisce.

In ‘Demoni’, l’autore si immerge in uno stato di trance in cui sembra uscire dal proprio corpo, lasciandosi torturare dai demoni interiori per poi toccare il fondo. Tuttavia, la canzone non è solo una rappresentazione delle tenebre; è anche un inno alla resilienza e alla forza interiore.

Francis Blvck suggerisce che imparare a convivere con i propri demoni è l’unico modo per risalire. Non possiamo distruggerli, ma solo indebolirli; inevitabilmente, torneranno, e quando lo fanno, dobbiamo essere pronti ad affrontarli e a trasformarli in fonte di energia positiva.

‘Demoni’ ci ricorda che queste oscure entità fanno parte di noi, contribuendo a renderci più forti.

Francis Blvck ci invita a guardare dentro di noi stessi, ad accettare e sfruttare la complessità della nostra natura per crescere e prosperare.

Francis Blvck, all’anagrafe Francesco Crescioli è un artista originario di Bassano Del Grappa.

A 12 anni ha iniziato a scrivere le prime canzoni con la chitarra, passando da essere il frontman di una band rock, un duo elettronico, fino al 2023 in cui sceglie di intraprendere la carriera da solista, per la prima volta in italiano.

Francis è un artista a 360 gradi, appassionato di vari generi tra cui punk, pop, metal e house in cui ama spaziare, riesce a distinguersi per il suo modo unico di cantare e raccontare il suo dolore derivante da un lungo periodo di depressione, ora sta meglio e vi porterà in un roller coaster di emozioni.

Nel 2023 firma con Sorry Mom! con cui escono i singoli “Non ci sei più”, “Cosa non va in me” e l’ultimo “Demoni”.