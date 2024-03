Dalla, Vasco Rossi, Lino Banfi: nella notte su Rai 2 “Appresso alla musica”

Nella notte su Rai 2 torna “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura

Un giovanissimo Vasco Rossi con “Faccio il militare” a “L’Altra Domenica” del 1978 apre la puntata di “Appresso alla musica: Premiata bottega di antiquariato musicale di Renzo Arbore”, il programma di Rai Cultura, scritto dallo stesso Arbore con Gegè Telesforo e Ugo Porcelli, in onda giovedì 21 marzo alle 23.00 su Rai 2. Si prosegue con “Speciale per voi” e con Domenico Modugno in “Io” e il suo classico “Nel blu dipinto di blu”.

Un divertente aneddoto raccontato da Renzo Arbore su Lucio Dalla introduce poi il programma “Doc” e il loro duetto sulle note di “I can’t give you anything but love”. Ancora, nel programma “Passo doppio” è Lino Banfi il protagonista, con Renzo Arbore, di “New York, New York” in versione pugliese, rinominata “Barletta, Barletta”, mentre a “L’importante è avere un piano” un ispiratissimo Stefano Bollani, in un clima informale, accompagna Arbore ne “La scuola del ritmo”.

Torna quindi Lucio Dalla, in un bellissimo turn around improvvisato in coppia con Gegè Telesforo durante lo show “Doc” e poi ancora Lino Banfi, in compagnia di Renzo Arbore, in “E la candela va”, sigla finale del programma “Il caso Sanremo”.