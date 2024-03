Tony Finch Marino in digitale e in radio con “Feel Your Movements”

In digitale e in radio “Feel Your Movements”, il nuovo singolo di Tony Finch Marino, talentuoso e carismatico cantante soul italiano

Torna con un nuovo singolo, “Feel Your Movements” (etichetta IRMA Records), la potente voce soul calda e graffiante, di Tony Finch Marino, talentuoso e carismatico cantante soul italiano. Il suo nuovo brano, disponibile in tutte le piattaforme digitali e in radio, è un’esplosione di ritmo e passione. Lo stesso Mario Biondi definisce il brano: “Un funk energico tracciato da una vocalità graffiante, quella di Tony è una performance artistica senza tempo”.

Il brano anticipa l’uscita dell’album “B-Side Me” che conterrà 11 tracce originali di genere soul-funk.

Il singolo “Feel Your Movements”, che sarà accompagnato dal videoclip (diretto da Giuseppe Prefetti di FrameFilm e Tony Finch Marino in uscita il 22 ottobre), è un brano Disco-Funk che cattura l’energia e i grooves tipici degli anni ’70, ma riesce a bilanciare magistralmente il suono contemporaneo, regalando un’esperienza musicale incalzante. Con questo singolo dal ritmo ballabile e una voce che cattura l’attenzione fin dal primo ascolto, Tony Finch Marino dimostra il suo talento innato per la musica e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso i suoi brani.

Il brano è prodotto, scritto e arrangiato da Tony Finch Marino e registrato ai Cantieri51 di Palermo. Mixato da Riccardo Piparo (Ti.Pi.Cal.) e Tony Finch Marino e masterizzato da Roberto Romano Os3 Mastering Studio, Minturno, Italia. Hanno collaborato Federico Gucciardo (batteria e percussioni), Salvo Volpe (basso), Manfredi Tumminello (chitarra), Michele Mazzola (sax tenore), Samuele Davì (tromba), Fabio Piro (trombone), Giancarlo Canali (flauto) e Francesco Leo (tastiere).

Tony Finch Marino è un soul singer italiano con una carriera pluri-decennale ed un curriculum artistico che vanta anni di esperienze internazionali, ha portato il calore e l’anima della sua voce in oltre 15 paesi europei, lasciando un’impronta indelebile ovunque si esibisse.

Versatile e poliedrico, con una importante presenza scenica, durante più di 30 anni di attività musicale, ha brillato in una miriade di spettacoli dal vivo, interpretando dal Soul al Funk, dal Rhythm ‘n’ Blues allo Swing, facendo parte di progetti musicali che ha mantenuto nel tempo, in primis come frontman della band Jumpin’up, esibendosi davanti a migliaia di persone, catturando l’attenzione di pubblici eterogenei con la sua indiscussa maestria artistica.

Dopo aver condiviso per anni la sua voce in progetti musicali di derivazione statunitense Tony Finch Marino si è finalmente dedicato all’avventura della creazione di musica originale. Questo è il momento di rivelare la sua vera essenza artistica, ispirato dalla profondità della Soul Music, un genere che ha nutrito il suo spirito sin da giovane età.