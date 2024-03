Previsioni meteo 20 marzo 2024: tempo stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 marzo 2024: anticiclone protagonista dello scenario sulle nostre regioni, temperature gradevoli e più sole

Dopo il passaggio di un nuovo impulso instabile con deboli piogge o pioviggini tra mattino e primo pomeriggio al Nord e al Centro, condizioni meteo in miglioramento sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud peninsulare non sono escluse isolate pioviggini. Da domani un campo barico in deciso rinforzo sul bacino del Mediterraneo, determinerà condizioni meteo nel complesso stabili su gran parte del Paese con temperature in ulteriore rialzo e valori massimi attesi superiori ai +20°C. Tuttavia, il flusso in quota si manterrà dai quadranti nord-occidentali, quindi non si esclude ancora qualche disturbo a ciclo diurno, ma relegato principalmente ai settori montuosi ed interni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .