In libreria “Where I end and you begin” di Preston Norton

In libreria e online per Giunti “Where I end and you begin. E se domani ti svegliassi nel corpo di un’altra persona?” di Preston Norton

Ezra è ansioso, insonne, insicuro e innamorato perso di Imogen. Dopo essersi tormentato per anni – una vita – prima di farsi avanti con lei, ha finalmente trovato il coraggio di invitarla al ballo della scuola. Semplice, no? Non tanto, perché la migliore amica di Imogen, Wynonna, è la peggiore nemica di Ezra. Lo è da sempre e lo sarà sino a quando, una mattina, i due non si sveglieranno l’uno nel corpo dell’altra. Con uno stile fresco ed esilarante, Norton affronta il tema della crescita e di come acquisire coscienza di sé e della propria identità.

Nato in California, Preston Norton si dichiara bisessuale, o meglio genderqueer. È sposato con Erin, ha insegnato inglese alle scuole medie (inferiori e superiori) e si è occupato di riabilitazione dei tossicodipendenti. Vive in Texas. Neanderthal Opens the Door to the Universe è il suo quinto romanzo.