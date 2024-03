I Genus Ordinis Dei pubblicano il nuovo singolo

I Genus Ordinis Dei rilasciano il terzo episodio della loro nuova Metal Music Series: è disponibile sulle piattaforme streaming

I Genus Ordinis Dei rilasciano il video del loro nuovo singolo For A New God, terzo episodio estratto da The Beginning. L’album è stato prodotto, registrato, mixato e masterizzato da Tommaso Monticelli ai Sonitus Studio di Crema. La video serie è stata diretta dai Genus Ordinis Dei e filmata da Steve Saints.

Il video di For A New God continua a seguire la storia di Fratello e Sorella: “Per l’epica scena di combattimento tra il Fratello e il Potente Cannibale, abbiamo scelto di registrare alle spiagge di Po e Gombito in Italia” afferma Tommy Monticelli, chitarrista e produttore. “Tra le spiagge fangose, la Sorella viene catturata da uno dei due Cannibali e il Fratello dovrà affrontare il più forte in uno scontro mortale. Questo è il pezzo più commovente dell’intera opera. Un tributo al legame tra Sorella e Fratello che, quando si sente la voce distrutta di quest’ultimo, riverbera come un tuono. E’ stata un’esperienza fantastica filmare un combattimento a mani nude, simulando la forza e la potenza dello scontro tra due uomini che sono più bestie selvagge che umani civilizzati. La tremenda scena con il masso è certamente il picco del climax dell’episodio. In For A New God potrete ammirare le capacità delle nostre makeup artists (Valentina e Beatrice) nel ricreare ferite, tagli e sanguinamento usando incredibili prodotti ed effetti.”

The Beginning è il quarto studio album della band symphonic death metal Genus Ordinis Dei, che ridefinisce il modo in cui ascoltiamo la musica e processiamo il cinema. Il prodotto finale è un eccezionale disco di dodici tracce con altrettanti video rappresentativi chiamati “Episodi”, entrambi direttamente dedicati al modo in cui usiamo i nostri sensi. A livello tematico, i Genus Ordinis Dei mostrano chiaramente che la brutalità è la linfa vitale della società, mentre ironicamente continuiamo a illuderci con costrutti sociali creati minuziosamente. The Beginning non è solamente musica. E’ un’esperienza. Un’alba scarlatta. Un risveglio.