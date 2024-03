I Cara Calma tornano con il singolo “Male Cane”

I Cara Calma, gruppo che si è confermato come tra le più influenti nel panorama rock italiano (Spotify), tornano con un nuovo singolo

Dopo un tour di quasi due anni che li ha portati in giro per l’Italia con il loro album GOSSIP! conclusosi con l’ultima data estiva alla festa di Radio Onda d’Urto, i Cara Calma annunciano il ritorno con il primo singolo del loro nuovo lavoro discografico e lo fanno a modo loro, comunicando ai fan anche l’uscita dalla band del bassista Gianluca Molinari. “Ciao raga, siamo tornati, e farà un male cane. Grazie di tutto Gian, e un vaffanculo perché ora non sappiamo più chi guiderà il furgo”. La band bresciana torna con la consapevolezza di riscoprirsi e riconoscersi in un sound nuovo ma senza dimenticare le radici e l’unicità che da sempre li rappresenta. Male Cane è un racconto senza tempo, malinconico ma tagliente, parla di una sofferenza che fa male ma che può essere superata – tutto sta in come riesci a sopravvivere e come riesci a darne un senso e un valore diverso. Ci sono giornate da buttare via, giornate che speri finiscano in fretta perché a volte bisogna mordersi la lingua per evitare di esplodere, qualche volta fa troppo male, un male cane.

BIOGRAFIA

Insieme dai primi giorni del 2017, i Cara Calma sono Riccardo, Fabiano, Cesare e Gianluca. L’incrocio delle loro strade porta in poco più di un anno al disco d’esordio, co-prodotto da Karim Qqru ( The Zen Circus), Sulle punte per sembrare grandi, uscito per Cloudhead Records / Phonarchia Dischi. Souvenir esce l’8 Marzo 2019, ed è il secondo capitolo di un gruppo nato da quattro storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non abbassare mai il volume. Nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band, con la pubblicazione dei singoli Altalene, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify e in rotazione nella Rock Chart e New Zone di MTV Music, e VMDV. Il 26 novembre la band pubblica il terzo singolo Consumarci, che anticipa il terzo album della band, GOSSIP!, uscito il 14 gennaio 2022. Il 10 giugno 2022 esce il singolo Valanga. Nel gennaio 2024 il bassista Gianluca Molinari lascia la band e oggi i Cara Calma sono Riccardo Fabiano e Cesare.