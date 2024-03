Previsioni meteo 19 marzo 2024: clima primaverile in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, martedì 19 marzo 2024: tempo prevalentemente stabile sulle nostre regioni e nei prossimi giorni torna l’anticiclone

La seconda decade di marzo si avvia alla conclusione con condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia, anche se correnti umide anche nella giornata di oggi porteranno pioviggini al Sud peninsulare. Sarà però solo una breve parentesi perché già dalla giornata di domani avremo una graduale rimonta anticiclonica che ci traghetterà verso la piena Primavera.

I modelli suggeriscono un’alta pressione più predominante sui settori occidentali del continente verso la seconda metà di marzo. Questo a discapito di una goccia fredda in quota che si andrebbe ad isolare verso la penisola Iberica (sia per GFS che per l’europeo). Tale situazione andrebbe ad incentivare la risalita d’aria calda dal nord Africa; da non escludersi massime fino a +25°C sulle Isole Maggiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 19 marzo 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo salvo deboli piogge sulla Liguria. In serata tempo asciutto ovunque ma con cieli molto nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. In serata e nottata tempo stabile ma con molte nuvole in transito anche compatte. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .