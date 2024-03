“Felicità è” è il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno

Finalmente in radio “Felicità è” il nuovo singolo di Giovanni Segreti Bruno, tratto dal suo EP “Nella mia stanza nascono i fiori” già disponibile in digitale

Il brano vuole essere una riflessione sulla cosa più importante dell’esistenza umana – afferma Giovanni Segreti Bruno – perché la felicità, non possiamo raggiungerla, non possiamo averla tra le mani, è un attimo che dura quanto il verde di un semaforo. Possiamo, però, fare un percorso per imparare ad essere felici e iniziare a vedere tutto ciò che viviamo come un dono. In fondo ci sono attimi che valgono più di una vita intera.

Un approfondimento attento sul concetto di felicità rivela quanto sia effimera e preziosa. Troppo spesso trascorriamo momenti felici senza renderci conto della loro fugacità. Dovremmo imparare a essere consapevoli di quei brevi istanti di gioia, poiché talvolta la felicità si manifesta come un fugace attimo, eppure certi di questi momenti riescono a contenere un valore che supera l’intera durata di una vita. È fondamentale prestare attenzione a quei frammenti di gioia, catturandoli nel nostro essere, poiché sono essi a conferire significato e colore alla nostra esistenza.

Giovanni Segreti Bruno, giovane cantautore, interprete e pianista, si avvicina alla musica a 10 anni, quando inizia a studiare pianoforte e si innamora della musica classica. Due anni più tardi supera l’esame di ammissione al Conservatorio di Musica di Cosenza, dove studia tutt’oggi nella classe di pianoforte pop. A 14 anni comincia a studiare canto e a scrivere le sue prime canzoni. In questi anni partecipa a diverse masterclass sulla scrittura e sulla discografia con Diego Calvetti e Roberto Rossi e partecipa a diversi contest locali e nazionali, con ottimi risultati. Dal 2015 suona in molti locali con diverse formazioni, proponendo la propria musica. Nell’ottobre dello stesso anno vince il Suoni & Rumori Festival nella Categoria Inediti. Nell’estate 2016 apre i concerti di Zero Assoluto e Dear Jack. Appassionato della vocalità in tutte le sue sfumature entra a far parte dei solisti del Soul Sighs Gospel Choir, uno dei cori gospel più numerosi della Calabria, con cui partecipa a diversi eventi importanti, tra cui il BlowingOnSoul Gospel Meeting, dove si esibisce insieme ai cantanti gospel americani Angie Cleveland, Jared White, Leon Lacey, Joel Polo ed altri. Nel novembre 2017 su 23.000 concorrenti arriva nei 70 partecipanti di Amici Casting in onda su Real Time. Ad aprile del 2018 partecipa ai corsi di formazione del CET dove incontra il Maestro Mogol e il 10 novembre al Teatro del Casinò di Sanremo vince il concorso Area Sanremo con “L’amore non fa per me”, brano pubblicato e presentato il 28 settembre 2019 in apertura del concerto di Mahmood a Cosenza, davanti a più di 10.000 persone. In questo periodo si trasferisce a Roma e inizia a scrivere non solo per il suo primo disco ma anche per altri artisti. Chiude il 2019 sul palco a Cosenza, aspettando la mezzanotte, in apertura del concerto di Clementino, ospite del Concerto di Capodanno.

Nel 2020 esce il suo secondo singolo, “Monet”. Il 15 gennaio 2021 esce “Ti voglio bene”, il cui videoclip porta la firma di Emanuel Lo, noto coreografo e regista. Supera le 200.000 visualizzazioni su YouTube e i 200.000 streaming e viene selezionato all’interno di “Sulle strade della musica”, iniziativa Rai Isoradio con Siae e Ministero della Cultura. “Ti voglio bene” inoltre fa parte della colonna sonora del film di Federico Moccia, “Mamma qui comando io”. Giovanni Segreti Bruno è autore di “Eli Hallo”, singolo di Lorenzo Licitra, vincitore di X Factor 11, con la partecipazione straordinaria di Anggun. Il 16 giugno 2023 esce “Mistress” e il 14 luglio partecipa a Sanremo al Concerto omaggio a Vittorio De Scalzi esibendosi con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo sul brano “Quelle navi”, inno di rinascita scritto proprio da De Scalzi dopo il tragico evento del crollo del ponte di Genova. “Felicità è” il nuovo singolo arrangiato – mixato da Valerio Carboni e prodotto da Gianni Testa, esce ora tratto dall’EP “Nella mia stanza crescono i fiori”, realizzato con il contributo del Nuovo IMAIE.