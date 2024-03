Dejox pubblica la nuova canzone “Io e te”

L’universo musicale ha recentemente accolto un nuovo brano che si fa strada nelle playlist di Spotify e iTunes: “Io & Te,” un brano prodotto da Davide Pantaleo e Luca Di Giovine, noto anche come Dejox. Questa traccia non è solo un’esperienza sonora, ma un viaggio attraverso un intreccio di emozioni che raccontano una storia di ricerca, perdita e crescita personale.

L’apertura del testo con “Io, cercavo perché…” ci catapulta immediatamente in un mondo di desiderio profondo, in cui il narratore cerca connessione e sicurezza.

La dichiarazione “Quando sei con me, allontani il panico” introduce il tema del conforto e della protezione, sottolineando il ruolo fondamentale dell’altra persona nella vita dell’artista. La sezione successiva ci porta in un territorio di avventura e mistero con il verso “Mi porti via da me, verso un posto che io non so raggiungere.”

Tuttavia, l’incertezza emerge quando il Dejox ammette di non conoscere completamente questo luogo.

Le parole “Solo con le mie parole ho provato a disegnare” evidenziano il tentativo di comunicare le emozioni, mentre “credevo di affogare” suggerisce la sfida nel tradurre in parole l’intensità dei sentimenti.

Il ritorno della figura dell’altro come un “posto un po’ magico” rivela la profondità della connessione.

Tuttavia, il tono malinconico emerge quando il Dejox rivela di aver perso questa persona, e il mondo senza di lei sembra “piccolissimo.” Questo momento è toccante e offre una prospettiva dolorosa sulla perdita. Il verso “Quella parte di me che non voglio più riscrivere” indica un momento di accettazione e crescita personale, la decisione di andare avanti senza l’altro, insieme al riconoscimento che la persona ha insegnato al narratore a vivere, aggiunge un elemento di forza e resilienza.

Io & Te” offre un viaggio emotivo attraverso la ricerca di connessione, la perdita, l’accettazione e la crescita personale. Questa traccia è un’opera d’arte intrisa di immagini poetiche e sentimenti profondi, confermando Dejox come talento da tenere d’occhio nel panorama musicale attuale.