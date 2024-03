Modena, altro video di un Carabiniere che colpisce un arrestato

Welcome to favelas diffonde un nuovo video: un carabiniere colpisce un uomo nel corso di un arresto. Sarebbe lo stesso militare che avrebbe picchiato un 23enne guineiano

La pagina di informazione indipendente ‘Welcome to favelas’ diffonde sui propri social un altro video in cui si vede un carabiniere che, nel corso di un arresto, colpisce con una specie di pugno un uomo nel momento in cui viene fatto salire sull’auto dei Carabinieri. Il luogo dell’arresto sarebbe ancora una volta Modena (quelli che appaiono nel video sembrano viali di circonvallazione), come un precedente video diffuso la scorsa settimana, e la coincidenza è il fatto che il militare che si lascia andare al colpo sarebbe lo stesso.Il video è pubblicato sul canale Telegram del sito. Nel video, che sta circolando in rete, si vede una persona che viene accompagnata verso la macchina dei Carabinieri da due militari. Una volta vicino alla macchina, prima di venire fatto entrare, la persona viene colpita da uno due militari con colpo che lo colpisce da dietro o lateralmente. Una specie di schiaffone, forse, anche se il video non è chiarissimo.

Sul proprio profilo Instagram, Welcome to favelas dice che il video in questione risalirebbe ad “mesi fa“. Dopo l’episodio dei giorni scorsi, che aveva fatto scalpore, l’arma aveva fatto sapere attraverso una nota che avrebbe trasmesso il materiale video alla Procura, che ha avviato accertamenti.