Le ricette di Primavera a “È sempre mezzogiorno!” su Rai 1

A “È sempre mezzogiorno!” con Antonella Clerici è arrivata la primavera. Nuove ricette e idee con gli chef più amati dagli italiani

La primavera inizia ufficialmente mercoledì 21 marzo, ma “È sempre mezzogiorno!” – già nella puntata di lunedì 18 marzo alle 11.55 su Rai 1 – ha impreziosito lo studio di fiori di mille colori e con un’ altalena dalla quale Antonella Clerici lancia i giochi telefonici con i telespettatori. Nella cucina tutta rosa della conduttrice anche la prossima settimana, si alterneranno ai fornelli i cuochi che provengono da tutta Italia, per proporre originalissime ricette per colazioni, pranzi e cene.

Tra loro, solo per citarne alcuni, ci saranno Natalia Cattelani, Ivano Ricchebono, Cristina Lunardini e Antonella Ricci, Michele Farru dalla Sardegna, e da Salerno, il maestro pasticcere Sal De Riso. Sono pronti a rientrare in studio il maestro dei lievitati, Fulvio Marino e il cuoco-professore Daniele Persegani. Giovanna Civitillo, nella puntata di venerdì 22 marzo, condurrà gli spettatori in giro per la Penisola suggerendo località per una gita fuoriporta all’insegna dell’ enogastronomia.

Consigli arriveranno anche dalla nutrizionista Evelina Flachi, per un’alimentazione sana senza rinunciare al gusto, mentre Alfio Bottaro stupirà Antonella Clerici con qualche suo nuovo travestimento a sorpresa. In studio con la Clerici ci sarà come sempre il cast della trasmissione a fare da spalla per i giochi, scherzi e portare al pubblico il buonumore, l’ingrediente principale della trasmissione.

È sempre mezzogiorno!”, va in onda tutti i giorni su Rai 1 da lunedì a venerdì alle 11.55 ed è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Stand by me.