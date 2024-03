Chiara Turco online con “Non è mai la fine del mondo”

A distanza di due anni dall’uscita del suo ultimo brano, l’affermata cantautrice e polistrumentista Chiara Turco torna con “Non è mai la fine del mondo”

Su tutte le piattaforme digitali per Scirocco Music e distribuito da ADA Music Italy, “Non è mai la fine del mondo” è il nuovo singolo dal sound pop elettronico raffinato di CHIARA TURCO.

“Tienimi come se fosse l’ultima

Anche se non sarà mai la fine

E tieniti forte

che non è mai la fine

Non è mai la fine del mondo”

“Dicono che stiamo crescendo, ma forse stiamo andando troppo di corsa” – spiega CHIARA TURCO – è la consapevolezza di una generazione che ha bisogno di fermarsi, di ritrovarsi, di abbracciarsi e di scoprire che nonostante tutto c’è sempre qualcosa in cui credere e che non è questa, la fine del mondo.”



Nell’epoca in cui tutto sembra distrutto, lacerato, vuoto, “Non è mai la fine del mondo”, prodotto da Alberto Dati, è un invito a scoprire e riscoprire quello che invece resta, dove un “tienimi forte” è la voglia di restare uniti mentre tutto intorno sembra dividere. Nel testo troviamo riferimenti ai cambiamenti climatici e ai conflitti, “qui la Terra brucia, non smette di tremare”, alla paura del presente e del futuro, diverso dai giorni della spensieratezza che sembrano essere solo ricordi.

”Non è mai la fine del mondo” è un inno al non arrendersi mai con uno sguardo di speranza verso il futuro. Consapevole degli ostacoli che la vita proporrà lungo il cammino ci si prepara ai periodi bui per poterli affrontare al meglio, ancorati ai ricordi di un tempo in cui la sofferenza sembrava lontana.

Una descrizione accurata del ciclo della vita, soprattutto per i giovani d’oggi, intimoriti da una società malata e un mondo che sta andando via via alla deriva. La paura del futuro è diventata parte sostanziale della crescita, in cui l’incognita del benessere economico e in primis psicofisico aleggia nelle menti di noi tutti. La chiave è riuscire a mantenere un equilibrio interiore, non vivendo tutto come se fosse l’ultima chance per dimostrare a noi stessi e agli altri le nostre capacità, continuando a crederci, sorretti dalle persone che amiamo.