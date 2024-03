Orlee pubblica la nuova canzone “Hotel”

ORLEE segna un nuovo confine musicale tra Hip Hop e Pop con “HOTEL”, disponibile in radio e sulle piattaforme streaming

Dopo aver conquistato il cuore del pubblico con l’emozionalità introspettiva di “Some Days“, il romanticismo di “Million Dollar Baby” e la sincera immediatezza di “Fuori“, il poliedrico rapper e cantautore sardo Orlee torna in radio e nei digital store con “Hotel“.

Questo nuovo singolo, rappresenta il perfetto punto di incontro tra la cultura hip-hop da cui l’artista proviene con le sonorità pop più attuali, coniugando magistralmente il suo flow distintivo e la sua cifra stilistica a melodie accattivanti e fortemente contemporanee.

Il brano è una vera e propria immersione nelle complessità delle relazioni umane, un tuffo tra stati d’animo, riflessioni e battiti che si delinea e prende vita attraverso metafore incisive e vividamente evocative. In “Hotel”, Orlee prende per mano gli ascoltatori e li guida in un percorso sensoriale, dove ogni strofa rappresenta un tassello del complesso mosaico del cuore.

La canzone, che si distingue per il suo testo iconografico, ricco di immagini poetiche e significative, riflette alcune situazioni particolari vissute direttamente dall’artista in prima persona. «Vorrei vedervi col sorriso, ma il mio cuore è diviso» canta Orlee in apertura del pezzo, suggerendo un’analisi profonda dei suoi rapporti umani più intimi, in cui riserva uno spazio prezioso e speciale solo a poche persone che occupano un posto unico e insostituibile nella sua vita. Questa visione onesta e diretta, simboleggia non solo la profondità delle connessioni che l’artista coltiva, ma anche la sua consapevolezza sull’importanza dei legami autentici.

Il «club con troppo casino» citato nel testo, offre una visione chiara e diretta sulla percezione di Orlee riguardo la complessità della vita sociale, sempre più artificiosa e frenetica. Quest’immagine, che sottolinea la presa di coscienza dell’artista rispetto alle dinamiche relazionali spesso caotiche e superficiali, è una riflessione sulla società moderna e le sue svariate sfaccettature.

Una delle linee chiave del brano, «prendiamoci una stanza in hotel», esprime un invito simbolico a ritirarsi in un luogo appartato e intimo. In questa “stanza in hotel”, Orlee aspira a creare uno spazio all’interno del quale possa sentirsi finalmente libero di essere se stesso, lontano dal trambusto e dalle preoccupazioni del mondo esterno, un vero e proprio rifugio per l’anima.

Prodotta dallo stesso Orlee e dall’inseparabile producer FM, “Hotel” è il perfetto equilibrio tra la vocalità ed il flow inconfondibili di Orlee e le melodie catchy più attuali. Il singolo promette di essere un altro successo per l’artista sardo, che continua a stupire il suo pubblico con brani che sono tanto personali quanto universali.

“Hotel” di Orlee è un’esperienza emotiva che esorta gli ascoltatori a riflettere sulle proprie esperienze e relazioni. Con questo singolo, Orlee dimostra ancora una volta la sua abilità nel catturare l’essenza dell’esperienza umana in musica, offrendo una nuova prospettiva su temi che toccano nel profondo tutti noi.

Biografia.

Orlee, è un rapper e cantautore sardo classe 1997. Nel 2016 si avvicina alla cultura e alla scena Hip Hop, esibendosi sui primi palchi e pubblicando alcuni singoli. Nel 2021, dopo essersi trasferito da Berlino a Milano, avvia un nuovo percorso artistico, rilasciando una serie di inediti che delineano ed evidenziano non solo la sua identità musicale, ma anche una cifra stilistica unica e istantaneamente riconoscibile. Nel 2022, arrivano per Orlee le prime soddisfazioni, con il “Poetto Fest” di Cagliari e la pubblicazione del suo primo EP, “Young Love”. Nel 2023, l’artista torna nei digital store con “Some Days” e “Hotel”, due tracce che ne riconfermano talento e visione ben definita. Una visione, che nel corso del tempo, gli consente di spaziare agilmente tra rap e pop, rivoluzionando i confini tra i due generi e consentendogli di essere riconosciuto come uno dei cantautori più versatili della scena italiana.

