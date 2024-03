La festa del papà a “Citofonare Rai 2” in onda stamani

La festa del papà al centro della puntata di oggi del programma “Citofonare Rai 2” con Paola Perego e Simona Ventura

In occasione della vicina Festa del Papà, Paola Perego e Simona Ventura accoglieranno in studio tanti ospiti che parleranno dei loro padri, nella puntata di “Citofonare Rai 2” in onda domenica 17 marzo alle 10.30.

Federico Moccia, regista e scrittore, tra gli autori del programma, racconterà di suo padre Pipolo, regista e sceneggiatore dei più importanti film della commedia italiana, con lui anche Emanuele Salce, figlio dell’indimenticato Luciano Salce.

E poi Vera Gemma, attrice e figlia di Giuliano Gemma, oltre a Fiore Argento: la figlia di Dario riceverà un dolce omaggio da suo padre.

Altro ospite nel salotto delle conduttrici sarà Alessandro Lechner, figlio di “Bombolo” uno dei più importanti caratteristi del cinema italiano: Alessandro narrerà l’incredibile vita di questo papà, partito come venditore ambulante e diventato in breve tempo un mito del cinema. Si ascolterà anche la storia di Luca Trapanese e di sua figlia Alba, alla cui storia è dedicato il film “Nata per te”.

Inoltre, Antonella Elia darà consigli su luoghi da visitare per trascorrere una domenica in allegria e, come ogni settimana, Valeria Graci e Gene Gnocchi saranno pronti a sorprendere tra lettere d’amore e sondaggi irriverenti.

Con la Band “Isola delle Rose” il pubblico a casa potrà cercare di vincere i buoni spesa giocando al gioco dei “Rompiscatole”. Infine, chiuderà la puntata il signore delle stelle Simon&TheStars con il suo oroscopo della settimana.