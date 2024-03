Giulia Ghiretti ospite a “O Anche No” oggi su Rai 3

A “O Anche No” la campionessa paralimpica di nuoto, Giulia Ghiretti. Su Rai 3 torna il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali

A “O Anche No” parla la campionessa paralimpica di nuoto, Giulia Ghiretti. Nella puntata in onda su Rai 3 domenica 17 marzo dalle 10.15 (in replica lunedì notte all’1.15 circa), la sportiva racconta a Paola Severini Melograni il grave incidente sportivo che ha arrestato il suo sogno di giovanissima promessa della ginnastica artistica, rendendola paraplegica. Oggi, malgrado questo, è campionessa mondiale paralimpica di nuoto (con al collo 57 titoli italiani e 24 medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei), veste i colori della Polizia, è laureata in ingegneria biomedica e parteciperà alle Paralimpiadi di Parigi 2024: “O Anche No” le seguirà e le racconterà come accadde nel 2021.

Mario Acampa, a Paderno Dugnano (Milano), accompagnerà poi il pubblico alla scoperta di “Due punti a capo”, una cooperativa sociale che è riuscita a cambiare il modo di relazionarsi con le persone con disabilità, interessandosi alle specificità di ogni individuo e non alla loro diagnosi. Ylenia Buonviso incontra all’Istituto Leonarda Vaccari di Roma, la presidente Saveria Dandini De Sylva per parlare della missione dell’istituzione nata nel 1936 per aiutare i bambini mutilati di guerra, poliomielitici, disabili che non potevano andare a scuola, ma che ancora oggi porta avanti un progetto fatto di laboratori, gite, vacanze, lavoro per i ragazzi con disabilità.

Una pagina dedicata anche alla onlus “Teniamoci per mano”: 800 volontari in tutto il territorio nazionale, che attraverso la clownterapia, regalano sorrisi, gioia e terapia di supporto in diverse strutture.

Infine, la rubrica “Vedere oltre”, curata dal campione paralimpico Daniele Cassioli e le rubriche di Roberto Vitali, Ivan Cottini, Guido Marangoni ed Edoardo Raspelli. E poi, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni.

“O Anche No” è un format di Paola Severini Melograni, scritto insieme con Eugenio Giannetta e Valeria Zanatta, realizzato in collaborazione di Rai per la Sostenibilità e Rai Pubblica Utilità. La regia è di Gabriele Mammarella.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di OAncheNo sono disponibili su Raiplay.

/ttp://www.raiplay.it/programmi/oancheno – https://www.raiplay.it/programmi/oanchenoestate