“Bandiere” è il nuovo singolo dei Denny Music, operai in missione per la musica: il brano è su tutte le piattaforme streaming

Orangle Records presenta Bandiere, nuovo singolo dei Denny Music prodotto da Molla e Tullio Ciriello e disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio, distribuito da Ingrooves. Il brano del collettivo di artisti baresi che trovano nella musica il modo per esprimere le proprie emozioni è un inno indie-pop di quelli perfetti per essere ascoltati soli in macchina, come un bimbo che gioca al telefono senza fili.

ASCOLTA IL BRANO: http://tinyurl.com/Bandiere-DM

Parla del sentirsi soli, di credere in qualcosa, di un messaggio che si vuole far arrivare a qualcuno urlandolo nel cielo, è da solo e di quanto sia difficile fidarsi della gente.

“La vita di ognuno di noi, si sa, è sempre contornata da belle parole di apprezzamento per quello che si riesce a creare, senza che qualcuno dall’alto ti aiuti, complimenti che restano sospesi in un limbo di mancate occasioni e altre che non potranno mai esserci. Ci si fa da sé, con quello che si ha, con quello che si può, senza perdersi d’animo. Aiutati da quelle poche persone che davvero credono che tu ce la possa fare. Bandiere è un inno a tutto ciò che di buono c’è, sovrastato però da tutto quello che di cattivo agisce in un mondo, che ormai da importanza alle apparenze che nascondono insicurezza, popolarità che rende vuoti dentro a scapito dei reali valori su cui costruire qualcosa di concreto.” – Denny Music.