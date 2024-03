“A Sua Immagine” su Rai 1 affronta ira e pazienza

Prosegue il ciclo dedicato a vizi e virtù del programma di approfondimento religioso “A Sua Immagine” in onda su Rai 1: si affrontano ira e pazienza

Proseguendo il ciclo dedicato ai vizi e alle virtù che vi si oppongono, “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, dedica la puntata di domenica 17 marzo, in onda alle 10.30 su Rai1, all’ira e al suo opposto, la pazienza: due sentimenti così umani che vedremo da diverse prospettive.

Si partirà dall’ira sentendo la voce delle persone comuni e vedendo l’arte come l’ha raffigurata. Per la pazienza avremo invece una storia di santità – quella di Monica, la madre di Sant’Agostino – a declinare il senso di questa virtù che, come racconterà monsignor Felice Accrocca, vescovo di Benevento è lo sforzarsi di rispettare i tempi di Dio, talvolta così diversi dai nostri. E Simone Calvarese, un ultrà sfegatato divenuto frate cappuccino, racconterà la sua storia di redenzione.

Ospiti in studio di Lorena Bianchetti la psicologa Michela Pensavalli e don Andrea Cavallini, docente di filosofia. A seguire alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Cattedrale Santa Maria Assunta in Cielo in Conversano (Bari).

Alla fine della Santa Messa spazio alla rubrica “Verso il Giubileo” che ci guida verso l’Anno Santo raccontando i preparativi, ma anche le iniziative in atto, e, man mano, i risultati e i frutti di un evento che Papa Francesco ha già definito di grande rilevanza spirituale, ecclesiale e sociale per la vita della Chiesa. Alle 12.00 andrà in onda, come ogni domenica, l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.