“Wine Hospitality” è il nuovo manuale di Cristina Mascanzoni Kaiser

“Wine Hospitality” è un manuale sul valore del vino, i ricordi e le emozioni che nascono da sapori e profumi che si intrecciano con territorio, tradizione e cultura

Il valore del vino, i ricordi e le emozioni che nascono da sapori e profumi, si intrecciano con territorio, tradizione e cultura.Tutti questi elementi collaborano e forniscono le basi per un’offerta enoturistica ed enogastronomica vincente. Wine Hospitality è più di un libro, è un manuale che nasce con l’intento di essere una guida per le aziende che non solo desiderano promuovere il proprio prodotto ma vogliono farlo all’interno di un concetto più ampio di ospitalità e accoglienza. Creare esperienze uniche e di successo è possibile riuscendo a integrare la proposta di partenza con le aspettative del target di riferimento, riuscendo addirittura a superarle.

Titolo: Wine Hospitality

Autore: Cristina Mascanzoni Kaiser Pagine: 224

Prezzo di copertina: 20,00 euro

Il libro è in vendita in libreria e sui principali siti di vendita online. Per informazioni e materiale per la stampa scrivere a: redazione@trentaeditore.it

Cristina Mascanzoni Kaiser orgogliosamente italiana con sangue tedesco.

Il percorso di studi alla Cornell University l’ha portata a lavorare in hotel di lusso in tutta Europa occupandosi di marketing e vendita. Diventa poi moglie e mamma e apre la sua società di consulenza enoturistica, ClubAppeal, e poi il brand WineHO, dedicato al mondo del vino e dell’ospitalità in cantina. Nel 2022 è entrata nella TOP50 Worldmost in uent Women in Wine World. Il libro Wine Hospitality non è solo il coronamento del suo brillante passato ma un ulteriore trampolino del suo roseo futuro.