“Paura” è il nuovo singolo di neda, fuori per Talentoliquido

“PAURA” è il nuovo singolo di neda, in uscita su tutte le piattaforme digitali, per Takabisha Dischi. La Paura blocca, incatena e spesso filtra la nostra vita rendendola un vincolo insuperabile di tutto ciò che sentiamo: le emozioni di paura e consapevolezza guidano il giovanissimo neda, 17 enne, che unendo hiphop, indie e forti cenni hyperpop nel finale, costruisce un intenso brano attorno alla domanda ‘cosa mi sono perso per un po’ di paura?‘.

SCOPRI IL BRANO:

https://open.spotify.com/intl-it/album/1sQFB53OuSzU4HEPdfBoZE?si=MSOZBcFUTtisUbCNPdLd0Q

BIO:

Cristian Juan Esteban Potenza, in arte neda, è un giovane cantautore classe 2006 che attinge a piene mani dal new emo per giungere ad una estetica personale. “PAURA” è il suo secondo singolo per Takabisha Dischi