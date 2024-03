“A Sua Immagine” oggi su Rai 1 racconta la storia di Silvia Lucchini

Una storia di resilienza e coraggio oggi su Rai 1 con “A Sua Immagine”: Lorena Bianchetti incontra, infatti, Silvia Lucchini, 46 anni, bergamasca

È dedicata a una storia di ottimismo, forza e resilienza la nuova puntata di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda sabato 16 marzo alle 16.00 su Rai 1. Lorena Bianchetti incontra, infatti, Silvia Lucchini, 46 anni, bergamasca, che, dopo aver avviato una casa di alta moda e prestato la sua opera come commercialista, si trova improvvisamente ad affrontare un male molto aggressivo. Grazie anche al supporto dell’associazione “Salute allo specchio” è riuscita a fronteggiare la malattia con coraggio e a donare la sua esperienza agli altri.

È diventata maestra di yoga e un punto di riferimento per le donne malate oncologiche dell’ospedale San Raffaele di Milano che sostiene con il suo entusiasmo. Ha partecipato con dieci donne, tra cui medici e pazienti, a un pellegrinaggio fino al santuario di Santiago de Compostela in Spagna. Un viaggio dell’anima che ha creato sorellanza, solidarietà, abbattimento delle barriere: non c’era più un ruolo, una posizione sociale, ma si sono tutte trovate sulla stessa barca con la forza della vita per affrontare ogni avversità perché l’umanizzazione delle cure passa attraverso i rapporti personali.

Nuovo appuntamento con “Le Ragioni della speranza” che torna per raccontare la bellezza del Creato che si offre allo sguardo quotidianamente. Fra Daniele Randazzo e Sara Segantin, vanno alla scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Il direttore Luciano Sommarone racconta la storia del Parco, tra i più antichi in Italia ed esempio di coesistenza fra uomini e animali selvatici, come lupi, orsi, camosci, aquile. Mia Canestrini, zoologa e divulgatrice scientifica, parla, invece, della sua vita dedicata allo studio dei lupi, soffermandosi sullo scollamento sempre più profondo tra essere umano e natura e spiegando in che modo i lupi possano insegnare qualcosa.