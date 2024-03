“Sole in Inverno” è il nuovo singolo di Senza Cuore

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Sole in Inverno”, il nuovo singolo di Senza Cuore

Nel brano “Sole in Inverno”, il cantautore racconta la storia di un suo amico omosessuale. Il pezzo invita alla riflessione, evidenziando la mancanza di libertà di pensiero in alcuni contesti odierni. La scelta di intitolare la canzone “Sole in Inverno” è significativa, poiché l’artista svela che l’amico gli ha confidato che il suo ex ragazzo riusciva a portare il sole in inverno, soprattutto durante quei periodi bui della vita che tutti, in qualche modo, abbiamo attraversato.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Il brano è un messaggio per tutti quelli che hanno paura di dichiararsi al mondo per paura di sbagliare!”.

Il videoclip di “Sole in Inverno” è stato registrato presso gli studi di Up Music, proponendo il brano in modo essenziale e puro, con il solo cantante e alcune luci per creare un’atmosfera ballerina. L’artista ha scelto di mostrare per la prima volta il suo volto nel video, ritenendo che fosse più efficace enfatizzare l’espressività piuttosto che la storia raccontata nel suo pezzo.

Biografia

Cristian, classe 2001, è nato a Cariati in provincia di Cosenza ma è parmense d’adozione. Inizia ad appassionarsi alla musica dai primi anni dell’adolescenza ed è da quel momento che comincia a scrivere le sue prime canzoni. Ci metterà un po’ a decidere di provare a cantarle.

Quando partecipa ai casting presso gli studi di registrazione Up Music a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano viene selezionato per un contratto discografico dall’etichetta Il Branco Publishing.

Senza cuore e l’alter ego di Cristian Conforti un ragazzo molto felice agli occhi di tutti che crede sempre in se stesso e non ha paura di sbagliare mai. Invece, Senza Cuore è quel ragazzo triste che sta dentro ognuno di noi, quello che non esce per pura di cambiare le carte in regola.

“Sole in Inverno” è il nuovo singolo.