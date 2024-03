“Marta” è la nuova canzone di Alessandro Celani

Da Alessandro Celani un brano vicino alla tradizione cantautorale italiana anni’70, classico e delicato, dedicato a un amore sofferto, irraggiungibile e necessario

MARTA è il nuovo singolo solista di Alessandro Celani, giovane cantautore romano. Un brano vicino alla tradizione cantautorale italiana anni’70, classico e delicato, dedicato a un amore sofferto, irraggiungibile e per questo, purtroppo, necessario.

“Marta, così come ne parla anche la sua etimologia, è signora, padrona del suo amante. L’amante racconta a tutti di un grande amore e lo fa quasi urlando, un amore combattuto e tanto desiderato.”

Link: https://spoti.fi/41wDCmm

Con MARTA, Alessandro Celani rende omaggio agli ascolti che l’hanno cresciuto, agli artisti che hanno segnato in modo indelebile la storia della musica italiana, come Battisti e De Gregori. E lo fa restituendo un proprio punto di vista sull’oggetto del desiderio rischia di diventare il dolore a cui non sappiamo rinunciare.

“L’amante desidera arrivare a Marta e darle tutto l’infinito spazio che può riempire il sentimento che sta provando. Ma Marta è inarrivabile, va via e poi torna da lui. Marta è una figura strana, oscura, dalla quale non puoi liberarti, non puoi scappare e che finisce per diventare qualcosa da seguire incondizionatamente, fino ad arrivare al compiacimento totale al cospetto di lei. Un nome da invocare mille volte, croce e delizia; una donna che il protagonista maledice, come il giorno in cui l’ha incontrata. “

Classe ‘98, Alessandro Celani cresce nel quartiere Aurelio a Roma, per poi spostarsi nel piccolo paese Capena: trova ispirazione nelle piccole cose, nei silenzi che solo la provincia sa regalare, per costruire un universo del tutto personale, lontano dai trend musicali e vicino piuttosto alle letture, ai dischi e alle visioni che hanno nutrito le sue giornate. MARTA è il terzo singolo solista, terzo passo verso l’uscita del primo disco di inediti, prevista per aprile