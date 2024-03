Online “Anime”, il secondo disco del cantante Frank!

FRANK!, all’anagrafe Mattia Orlandini, classe 1996, è un artista padovano trapiantato a Milano. “Anime” è il suo secondo EP

Un viaggio tra sonorità anni 80 e una dimensione del pop tipicamente americana e fresca, attuale, fervida a livello di immaginazione e contesto stilistico, dove l’artista non solo mette a nudo la propria indole musicale, ma anche ciò che racchiude la sua intimità, la sua visione del mondo, tra la sua anima e il suo ‘’anime’’, cercando o trovando chi ci sta aspettando, chi è lì per noi.

‘’Tutti noi abbiamo una persona in grado di toccarci nel vivo, in grado di amplificare tutto attorno a noi, che a volte sembra non capirci ma che alla fine riesce sempre a farlo’’ – dice l’artista.

‘’Capace di passarci sopra come fossimo l’incrocio di Tokyo all’ora di punta ma capace anche di essere la nostra primavera e noi i suoi petali rosa’’.

BIOGRAFIA

FRANK! , all’anagrafe Mattia Orlandini, classe 1996, è un artista padovano trapiantato a Milano.

Le sonorità ibride della sua musica, a metà tra l’elettronica e le chitarre distorte, creano attorno all’ascoltatore una dimensione avvolgente, quasi onirica. Il tutto è condito da una scrittura che vede nel cantautorato italiano la sua principale fonte d’ispirazione. Lo stile di FRANK! non è incasellabile in un genere definito come non lo sono le sue influenze. La sua musica parla, accompagnata da una voce calda, con un linguaggio diretto e sincero.

Si è esibito in diversi festival tra cui l’Arabax Music Festival in apertura a Ghali e Achille Lauro, e in molti live club insieme ad artisti del panorama indie rock Italiano tra cui Cara Calma e Federico Dragogna.

Ad oggi ha rilasciato diversi singoli ottenendo posizionamenti all’interno di playlist editoriali quali Rock Italia e Indie Italia (Spotify), New Music Daily e Superindie (Apple Music), Novità Indie Italiano

(Amazon Music). L’uscita di “Anime” completa il suo primo Ep dall’omonimo titolo.

Oltre al suo percorso artistico, lavora come autore e co-produttore per artisti del panorama indie/pop italiano.