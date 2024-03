La Tempesta Gentile in radio e in digitale con “Esplorazione”

In rotazione radiofonica “Esplorazione”, il primo singolo de La Tempesta Gentile, già disponibile sulle piattaforme digitali

“Esplorazione”, il primo singolo che anticipa l’album di debutto “LTG”, rappresenta per la band il lato più immediato, giocando su contrasti tra la ruvidità di matrice grunge e atmosfere quasi dream-pop più rilassanti e rassicuranti, come a voler raffigurare i diversi stati d’animo che si provano durante un lungo viaggio, verso luoghi completamente sconosciuti, fra tensione e speranza, lontani dalla propria comfort zone.

Spiega la band emiliana a proposito del brano: “Se qualcuno ci chiedesse come mai ci chiamiamo La Tempesta Gentile, senza troppi giri di parole risponderemmo consigliando l’ascolto di Esplorazione.

È il nostro pezzo più indicativo per presentarci, e riassume in poco più di tre minuti la nostra unità di intenti.

Noi due, i nostri strumenti e una pedalboard. Abbiamo cercato di ottenere il massimo wall of sound possibile, alternando assalti post-grunge a base di fuzz e doppio pedale, a pause più rassicuranti a base di riverberi e loop eterei, in attesa di imminenti nuove deflagrazioni. Il tutto con una voce eterea, che vorrebbe esplodere ma rimane volutamente sommessa, quasi a contemplare quanto succede intorno, in viaggio. È a tutti gli effetti una tempesta gentile che cerchiamo di fare abbattere (garbatamente) sull’ascoltatore”.

Il videoclip di “Esplorazione” è stato realizzato da Andrea Zanichelli / Emilia Produzioni, su una precisa idea della band, ovvero essere ripresi durante una sessione di prove all’interno del Vox Recording Studio, la vera centrale operativa, dove La Tempesta Gentile ha registrato e mixato tutti i brani di “LTG”.

Nel video, sono stati trasposti in immagini e messi in risalto due punti cardinali dell’essenza della band: la formazione a due, mantenuta rigorosamente sia in studio che live, e diversi layer di immagini evocative, legate soprattutto alla profondità dello spazio, che vengono sovrapposti in un crescendo dinamico e avvolgente.

Il gioco di sovrapposizioni crea, su un set semplice ed essenziale, lo stesso effetto psichedelico avvolgente e straniante che caratterizza il sound della band, catturando quindi tutta l’idea che sta alla base del progetto La Tempesta Gentile.

Biografia

La band, nata nel 2021, si propone con un‘essenziale formula a duo, con l’idea di dare una propria rilettura personale del genere chitarristicamente stratificato per eccellenza, lo shoegaze, con i soli utilizzi del basso, supportato dall’effettistica, e della batteria, affiancata da uno strumento denso di risonanze e riverberi come l’handpan.

“Esplorazione” è il singolo d’esordio.